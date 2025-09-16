Moedas / C
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
C: Citigroup Inc
101.76 USD 1.08 (1.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do C para hoje mudou para 1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.41 e o mais alto foi 102.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Citigroup Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
C Notícias
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Citigroup (C) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Citizens Bank reduz taxa de empréstimo prime para 7,25 por cento
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- BMO nomeia Rahul Nalgirkar como novo CFO enquanto Tayfun Tuzun planeja aposentadoria
- Citibank reduz taxa básica de empréstimo para 7,25% de 7,50%
- Citibank cuts base lending rate to 7.25% from 7.50%
- Ações do Citizens Financial Group atingem máxima de 52 semanas a US$ 52,86
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Is JPMorgan's Recent Dividend Hike Enough to Buy the Stock?
- Top 5 bancos regionais preparados para crescimento, segundo análise da WarrenAI
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Citigroup: Fully Valued, Time To Cash Out (NYSE:C)
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- RCI Banque lança título perpétuo de referência com rendimento de 6,75%
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- Citigroup's Card Delinquencies Decline, Charge-Offs Increase in August
- Citizens investirá US$ 20 milhões em desenvolvimento da força de trabalho nos próximos três anos
- Citigroup tem classificação rebaixada para Hold pela Freedom Capital Markets
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
- Banco da Nova Escócia nomeia Citibank como novo agente para títulos
- Bank of Nova Scotia appoints Citibank as new agent for bonds
Faixa diária
100.41 102.21
Faixa anual
55.51 102.21
- Fechamento anterior
- 100.68
- Open
- 100.42
- Bid
- 101.76
- Ask
- 102.06
- Low
- 100.41
- High
- 102.21
- Volume
- 25.214 K
- Mudança diária
- 1.07%
- Mudança mensal
- 7.10%
- Mudança de 6 meses
- 44.59%
- Mudança anual
- 63.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh