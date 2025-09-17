QuotazioniSezioni
C: Citigroup Inc

103.42 USD 0.76 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio C ha avuto una variazione del 0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.16 e ad un massimo di 103.64.

Segui le dinamiche di Citigroup Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
102.16 103.64
Intervallo Annuale
55.51 103.64
Chiusura Precedente
102.66
Apertura
102.40
Bid
103.42
Ask
103.72
Minimo
102.16
Massimo
103.64
Volume
7.296 K
Variazione giornaliera
0.74%
Variazione Mensile
8.85%
Variazione Semestrale
46.95%
Variazione Annuale
66.22%
