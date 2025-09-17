Valute / C
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
C: Citigroup Inc
103.42 USD 0.76 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio C ha avuto una variazione del 0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.16 e ad un massimo di 103.64.
Segui le dinamiche di Citigroup Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
C News
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, September 21, 2025 - TipRanks.com
- Citigroup taps Adam Inzirillo from Cboe for equities business
- Il titolo Citigroup raggiunge il massimo di 52 settimane a $102,70
- Citigroup stock hits 52-week high at $102.70
- JPMorgan Chase: 7.1% Dividend Raise + Reasonable Valuation (NYSE:JPM)
- Major brokerages expect no more BoE rate cuts in 2025 after September pause
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- L’ex CTO di Intel Greg Lavender entra nel consiglio di amministrazione di Nutanix
- Deutsche Bank's Arm Plans Sale of NorthC Data Center Platform
- Post-Rate Cut Rally: 3 Bank Stocks to Watch as They Hit New Highs
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Italia verso upgrade Fitch su prospettive fiscali in miglioramento
- Citigroup (C) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Citizens Bank riduce il tasso di interesse primario al 7,25 percento
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Citibank riduce il tasso di interesse base al 7,25% dal 7,50%
- Citibank cuts base lending rate to 7.25% from 7.50%
- Il titolo di Citizens Financial Group raggiunge il massimo di 52 settimane a 52,86 USD
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Is JPMorgan's Recent Dividend Hike Enough to Buy the Stock?
- Le 5 migliori banche regionali pronte alla crescita, secondo l’analisi di WarrenAI
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Citigroup: Fully Valued, Time To Cash Out (NYSE:C)
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
Intervallo Giornaliero
102.16 103.64
Intervallo Annuale
55.51 103.64
- Chiusura Precedente
- 102.66
- Apertura
- 102.40
- Bid
- 103.42
- Ask
- 103.72
- Minimo
- 102.16
- Massimo
- 103.64
- Volume
- 7.296 K
- Variazione giornaliera
- 0.74%
- Variazione Mensile
- 8.85%
- Variazione Semestrale
- 46.95%
- Variazione Annuale
- 66.22%