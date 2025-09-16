通貨 / C
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
C: Citigroup Inc
102.42 USD 0.66 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
Cの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり101.70の安値と102.70の高値で取引されました。
Citigroup Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
C News
- 元インテルCTOのグレッグ・ラベンダー氏、ニュータニックスの取締役会に参加
- Deutsche Bank's Arm Plans Sale of NorthC Data Center Platform
- Post-Rate Cut Rally: 3 Bank Stocks to Watch as They Hit New Highs
- Citronリサーチの好意的言及を受け、Cardlytics株が急騰
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Citigroup (C) Gains As Market Dips: What You Should Know
- シティズンズ銀行、プライムレンディングレートを7.25%に引き下げ
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- BMOが新CFOにラフル・ナルギルカルを任命、タイフン・トゥズンは引退へ
- シティバンク、基準貸出金利を7.50%から7.25%に引き下げ
- Citibank cuts base lending rate to 7.25% from 7.50%
- シティズンズ・ファイナンシャル・グループの株価が52.86ドルで52週間高値を記録
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Is JPMorgan's Recent Dividend Hike Enough to Buy the Stock?
- WarrenAIの分析によると成長が期待される地域銀行トップ5
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Citigroup: Fully Valued, Time To Cash Out (NYSE:C)
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- Citigroup's Card Delinquencies Decline, Charge-Offs Increase in August
- シティズンズ、今後3年間で人材育成に2,000万ドルを投資へ
- フリーダム・キャピタル・マーケッツ、シティグループ株を「買い」から「保持」に格下げ
1日のレンジ
101.70 102.70
1年のレンジ
55.51 102.70
- 以前の終値
- 101.76
- 始値
- 101.98
- 買値
- 102.42
- 買値
- 102.72
- 安値
- 101.70
- 高値
- 102.70
- 出来高
- 18.484 K
- 1日の変化
- 0.65%
- 1ヶ月の変化
- 7.80%
- 6ヶ月の変化
- 45.52%
- 1年の変化
- 64.61%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B