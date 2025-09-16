통화 / C
C: Citigroup Inc
102.66 USD 0.24 (0.23%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
C 환율이 오늘 0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 101.87이고 고가는 103.12이었습니다.
Citigroup Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
C News
- Citigroup taps Adam Inzirillo from Cboe for equities business
- 씨티그룹 주식, 52주 최고치 $102.70 기록
- Citigroup stock hits 52-week high at $102.70
- JPMorgan Chase: 7.1% Dividend Raise + Reasonable Valuation (NYSE:JPM)
- Major brokerages expect no more BoE rate cuts in 2025 after September pause
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- 전 인텔 CTO, Nutanix 이사회 합류
- Deutsche Bank's Arm Plans Sale of NorthC Data Center Platform
- Post-Rate Cut Rally: 3 Bank Stocks to Watch as They Hit New Highs
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Citigroup (C) Gains As Market Dips: What You Should Know
- 시티즌스 은행, 프라임 대출 금리 7.25%로 인하
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- 시티은행, 기준금리 7.25%로 인하
- Citibank cuts base lending rate to 7.25% from 7.50%
- 시티즌 금융 그룹, 52주 신고가 경신: 52.86 USD
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Is JPMorgan's Recent Dividend Hike Enough to Buy the Stock?
- 최고 성장 잠재력 지역 은행 5곳 (WarrenAI 분석)
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Citigroup: Fully Valued, Time To Cash Out (NYSE:C)
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- 다각화 에너지, 주식 570만 주 매각 예정
일일 변동 비율
101.87 103.12
년간 변동
55.51 103.12
- 이전 종가
- 102.42
- 시가
- 102.31
- Bid
- 102.66
- Ask
- 102.96
- 저가
- 101.87
- 고가
- 103.12
- 볼륨
- 10.601 K
- 일일 변동
- 0.23%
- 월 변동
- 8.05%
- 6개월 변동
- 45.87%
- 년간 변동율
- 65.00%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K