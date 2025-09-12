货币 / C
C: Citigroup Inc
100.68 USD 0.88 (0.88%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日C汇率已更改0.88%。当日，交易品种以低点99.21和高点100.85进行交易。
关注Citigroup Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
99.21 100.85
年范围
55.51 100.85
- 前一天收盘价
- 99.80
- 开盘价
- 99.82
- 卖价
- 100.68
- 买价
- 100.98
- 最低价
- 99.21
- 最高价
- 100.85
- 交易量
- 18.209 K
- 日变化
- 0.88%
- 月变化
- 5.97%
- 6个月变化
- 43.05%
- 年变化
- 61.81%
