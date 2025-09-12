КотировкиРазделы
C: Citigroup Inc

100.68 USD 0.88 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс C за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.21, а максимальная — 100.85.

Следите за динамикой Citigroup Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
99.21 100.85
Годовой диапазон
55.51 100.85
Предыдущее закрытие
99.80
Open
99.82
Bid
100.68
Ask
100.98
Low
99.21
High
100.85
Объем
18.209 K
Дневное изменение
0.88%
Месячное изменение
5.97%
6-месячное изменение
43.05%
Годовое изменение
61.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.