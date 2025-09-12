Валюты / C
C: Citigroup Inc
100.68 USD 0.88 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс C за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.21, а максимальная — 100.85.
Следите за динамикой Citigroup Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости C
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- Citigroup's Card Delinquencies Decline, Charge-Offs Increase in August
- Citizens инвестирует $20 млн в развитие трудовых ресурсов в течение трех лет
- Рейтинг акций Citi понижен до "Держать" аналитиками Freedom Рынки капитала
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
- Bank of Nova Scotia меняет агента по облигациям на Citibank
- Bank of Nova Scotia appoints Citibank as new agent for bonds
- Citi устанавливает целевую цену Ethereum в $4 300 к концу года и прогнозирует рост до $6 400
- Citibank составил прогноз изменения цены эфира до конца года
- Citi forecasts ether’s year-end target at $4,300
- BLK Pushes Deeper Into Digital Assets With Plans to Tokenize ETFs
- Citigroup Hits a 52-Week High: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Citigroup's Cost-Cutting Drive: A Catalyst for Stronger Returns?
- Саудовский финтех Tamara привлекает $2,4 млрд обеспеченного финансирования
- BAC's Leadership Changes: How Will This Impact Its Future Strategy?
- Are Finance Stocks Lagging Citigroup (C) This Year?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Bank of America, JPMorgan and Citigroup
- Citigroup Is On A Path To 15% ROE (NYSE:C)
- Citi’s bill for London tower revamp hits $1.5 billion
- US financial giants boost UK investments and jobs
- How Ethereum Could Help You Retire a Millionaire
- Jamf рассматривает возможность продажи с Citigroup, Vista Equity планирует выход
- Jamf explores sale with Citigroup as Vista Equity eyes exit - Reuters
Дневной диапазон
99.21 100.85
Годовой диапазон
55.51 100.85
- Предыдущее закрытие
- 99.80
- Open
- 99.82
- Bid
- 100.68
- Ask
- 100.98
- Low
- 99.21
- High
- 100.85
- Объем
- 18.209 K
- Дневное изменение
- 0.88%
- Месячное изменение
- 5.97%
- 6-месячное изменение
- 43.05%
- Годовое изменение
- 61.81%
