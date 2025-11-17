BYAH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hisse senedi 0.2782 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 0.2651 - 0.2782 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 0.2728 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 53 değerine ulaştı. BYAH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hisse senedi temettü ödüyor mu? Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hisse senedi şu anda 0.2782 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -30.45% ve USD değerlerini izler. BYAH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BYAH hisse senedi nasıl alınır? Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hisselerini şu anki 0.2782 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 0.2782 ve Ask 0.2812 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 53 ve günlük değişim oranı 4.78% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BYAH fiyat hareketlerini takip edin.

BYAH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.2500 - 0.4100 ve mevcut fiyatı 0.2782 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 0.2782 veya Ask 0.2812 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -22.72% ve 6 aylık değişim oranı -30.45% değerlerini karşılaştırır. BYAH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hisse senedi yıllık olarak 0.4100 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.2500 - 0.4100). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 0.2728 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Park Ha Biological Technology Co., Ltd. performansını takip edin.

Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.2500 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 0.2782 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.2500 - 0.4100 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BYAH fiyat hareketlerini izleyin.