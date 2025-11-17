- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BYAH: Park Ha Biological Technology Co., Ltd.
El tipo de cambio de BYAH de hoy ha cambiado un -0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.2651, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2767.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Park Ha Biological Technology Co., Ltd.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BYAH hoy?
Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) se evalúa hoy en 0.2701. El instrumento se negocia dentro de 0.2651 - 0.2767; el cierre de ayer ha sido 0.2728 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BYAH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?
Park Ha Biological Technology Co., Ltd. se evalúa actualmente en 0.2701. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -32.48% y USD. Monitoree los movimientos de BYAH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BYAH?
Puede comprar acciones de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) al precio actual de 0.2701. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.2701 o 0.2731, mientras que 14 y 1.73% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BYAH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BYAH?
Invertir en Park Ha Biological Technology Co., Ltd. implica tener en cuenta el rango anual 0.2500 - 0.4100 y el precio actual 0.2701. Muchos comparan -24.97% y -32.48% antes de colocar órdenes en 0.2701 o 0.2731. Estudie los cambios diarios de precios de BYAH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?
El precio más alto de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) en el último año ha sido 0.4100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.2500 - 0.4100, una comparación con 0.2728 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?
El precio más bajo de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) para el año ha sido 0.2500. La comparación con los actuales 0.2701 y 0.2500 - 0.4100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BYAH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BYAH?
En el pasado, Park Ha Biological Technology Co., Ltd. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.2728 y -32.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.2728
- Open
- 0.2655
- Bid
- 0.2701
- Ask
- 0.2731
- Low
- 0.2651
- High
- 0.2767
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- -0.99%
- Cambio mensual
- -24.97%
- Cambio a 6 meses
- -32.48%
- Cambio anual
- -32.48%
- Act.
-
- Pronós.
- 9.9
- Prev.
- 10.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.