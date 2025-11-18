- Übersicht
BYAH: Park Ha Biological Technology Co., Ltd.
Der Wechselkurs von BYAH hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2634 bis zu einem Hoch von 0.2782 gehandelt.
Verfolgen Sie die Park Ha Biological Technology Co., Ltd.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BYAH heute?
Die Aktie von Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) notiert heute bei 0.2702. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.2634 - 0.2782 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2728 und das Handelsvolumen erreichte 125. Das Live-Chart von BYAH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BYAH Dividenden?
Park Ha Biological Technology Co., Ltd. wird derzeit mit 0.2702 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -32.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BYAH zu verfolgen.
Wie kaufe ich BYAH-Aktien?
Sie können Aktien von Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) zum aktuellen Kurs von 0.2702 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2702 oder 0.2732 platziert, während 125 und 1.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BYAH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BYAH-Aktien?
Bei einer Investition in Park Ha Biological Technology Co., Ltd. müssen die jährliche Spanne 0.2500 - 0.4100 und der aktuelle Kurs 0.2702 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -24.94% und -32.45%, bevor sie Orders zu 0.2702 oder 0.2732 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BYAH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?
Der höchste Kurs von Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) im vergangenen Jahr lag bei 0.4100. Innerhalb von 0.2500 - 0.4100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2728 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Park Ha Biological Technology Co., Ltd. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) im Laufe des Jahres betrug 0.2500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2702 und der Spanne 0.2500 - 0.4100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BYAH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BYAH statt?
Park Ha Biological Technology Co., Ltd. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2728 und -32.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2728
- Eröffnung
- 0.2655
- Bid
- 0.2702
- Ask
- 0.2732
- Tief
- 0.2634
- Hoch
- 0.2782
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- -24.94%
- 6-Monatsänderung
- -32.45%
- Jahresänderung
- -32.45%
