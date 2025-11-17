КотировкиРазделы
BYAH: Park Ha Biological Technology Co., Ltd.

0.2782 USD 0.0054 (1.98%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BYAH за сегодня изменился на 1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2651, а максимальная — 0.2782.

Следите за динамикой Park Ha Biological Technology Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BYAH сегодня?

Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) сегодня оценивается на уровне 0.2782. Инструмент торгуется в пределах 0.2651 - 0.2782, вчерашнее закрытие составило 0.2728, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BYAH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?

Park Ha Biological Technology Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 0.2782. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.45% и USD. Отслеживайте движения BYAH на графике в реальном времени.

Как купить акции BYAH?

Вы можете купить акции Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) по текущей цене 0.2782. Ордера обычно размещаются около 0.2782 или 0.2812, тогда как 53 и 4.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BYAH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BYAH?

Инвестирование в Park Ha Biological Technology Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.2500 - 0.4100 и текущей цены 0.2782. Многие сравнивают -22.72% и -30.45% перед размещением ордеров на 0.2782 или 0.2812. Изучайте ежедневные изменения цены BYAH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?

Самая высокая цена Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) за последний год составила 0.4100. Акции заметно колебались в пределах 0.2500 - 0.4100, сравнение с 0.2728 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Park Ha Biological Technology Co., Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?

Самая низкая цена Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) за год составила 0.2500. Сравнение с текущими 0.2782 и 0.2500 - 0.4100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BYAH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BYAH?

В прошлом Park Ha Biological Technology Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2728 и -30.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2651 0.2782
Годовой диапазон
0.2500 0.4100
Предыдущее закрытие
0.2728
Open
0.2655
Bid
0.2782
Ask
0.2812
Low
0.2651
High
0.2782
Объем
53
Дневное изменение
1.98%
Месячное изменение
-22.72%
6-месячное изменение
-30.45%
Годовое изменение
-30.45%
