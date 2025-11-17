- 概要
BYAH: Park Ha Biological Technology Co., Ltd.
BYAHの今日の為替レートは、1.98%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2651の安値と0.2782の高値で取引されました。
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BYAH株の現在の価格は？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.の株価は本日0.2782です。0.2651 - 0.2782内で取引され、前日の終値は0.2728、取引量は53に達しました。BYAHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.の株は配当を出しますか？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.の現在の価格は0.2782です。配当方針は会社によりますが、投資家は-30.45%やUSDにも注目します。BYAHの動きはライブチャートで確認できます。
BYAH株を買う方法は？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.の株は現在0.2782で購入可能です。注文は通常0.2782または0.2812付近で行われ、53や4.78%が市場の動きを示します。BYAHの最新情報はライブチャートで確認できます。
BYAH株に投資する方法は？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.への投資では、年間の値幅0.2500 - 0.4100と現在の0.2782を考慮します。注文は多くの場合0.2782や0.2812で行われる前に、-22.72%や-30.45%と比較されます。BYAHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.の株の最高値は？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.の過去1年の最高値は0.4100でした。0.2500 - 0.4100内で株価は大きく変動し、0.2728と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Park Ha Biological Technology Co., Ltd.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.の株の最低値は？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.(BYAH)の年間最安値は0.2500でした。現在の0.2782や0.2500 - 0.4100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BYAHの動きはライブチャートで確認できます。
BYAHの株式分割はいつ行われましたか？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2728、-30.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2728
- 始値
- 0.2655
- 買値
- 0.2782
- 買値
- 0.2812
- 安値
- 0.2651
- 高値
- 0.2782
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- 1.98%
- 1ヶ月の変化
- -22.72%
- 6ヶ月の変化
- -30.45%
- 1年の変化
- -30.45%
