BYAH: Park Ha Biological Technology Co., Ltd.
A taxa do BYAH para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2651 e o mais alto foi 0.2767.
Veja a dinâmica do par de moedas Park Ha Biological Technology Co., Ltd.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BYAH hoje?
Hoje Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) está avaliado em 0.2701. O instrumento é negociado dentro de 0.2651 - 0.2767, o fechamento de ontem foi 0.2728, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BYAH em tempo real.
As ações de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. pagam dividendos?
Atualmente Park Ha Biological Technology Co., Ltd. está avaliado em 0.2701. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -32.48% e USD. Monitore os movimentos de BYAH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BYAH?
Você pode comprar ações de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) pelo preço atual 0.2701. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2701 ou 0.2731, enquanto 14 e 1.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BYAH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BYAH?
Investir em Park Ha Biological Technology Co., Ltd. envolve considerar a faixa anual 0.2500 - 0.4100 e o preço atual 0.2701. Muitos comparam -24.97% e -32.48% antes de enviar ordens em 0.2701 ou 0.2731. Estude as mudanças diárias de preço de BYAH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?
O maior preço de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) no último ano foi 0.4100. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2500 - 0.4100, e a comparação com 0.2728 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Park Ha Biological Technology Co., Ltd.?
O menor preço de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) no ano foi 0.2500. A comparação com o preço atual 0.2701 e 0.2500 - 0.4100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BYAH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BYAH?
No passado Park Ha Biological Technology Co., Ltd. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2728 e -32.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2728
- Open
- 0.2655
- Bid
- 0.2701
- Ask
- 0.2731
- Low
- 0.2651
- High
- 0.2767
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.99%
- Mudança mensal
- -24.97%
- Mudança de 6 meses
- -32.48%
- Mudança anual
- -32.48%
