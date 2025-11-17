- Aperçu
BYAH: Park Ha Biological Technology Co., Ltd.
Le taux de change de BYAH a changé de 1.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2651 et à un maximum de 0.2782.
Suivez la dynamique Park Ha Biological Technology Co., Ltd.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BYAH aujourd'hui ?
L'action Park Ha Biological Technology Co., Ltd. est cotée à 0.2782 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.2651 - 0.2782, a clôturé hier à 0.2728 et son volume d'échange a atteint 53. Le graphique en temps réel du cours de BYAH présente ces mises à jour.
L'action Park Ha Biological Technology Co., Ltd. verse-t-elle des dividendes ?
Park Ha Biological Technology Co., Ltd. est actuellement valorisé à 0.2782. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -30.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BYAH.
Comment acheter des actions BYAH ?
Vous pouvez acheter des actions Park Ha Biological Technology Co., Ltd. au cours actuel de 0.2782. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2782 ou de 0.2812, le 53 et le 4.78% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BYAH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BYAH ?
Investir dans Park Ha Biological Technology Co., Ltd. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.2500 - 0.4100 et le prix actuel 0.2782. Beaucoup comparent -22.72% et -30.45% avant de passer des ordres à 0.2782 ou 0.2812. Consultez le graphique du cours de BYAH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Park Ha Biological Technology Co., Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. l'année dernière était 0.4100. Au cours de 0.2500 - 0.4100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2728 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Park Ha Biological Technology Co., Ltd. ?
Le cours le plus bas de Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) sur l'année a été 0.2500. Sa comparaison avec 0.2782 et 0.2500 - 0.4100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BYAH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BYAH a-t-elle été divisée ?
Park Ha Biological Technology Co., Ltd. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2728 et -30.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2728
- Ouverture
- 0.2655
- Bid
- 0.2782
- Ask
- 0.2812
- Plus Bas
- 0.2651
- Plus Haut
- 0.2782
- Volume
- 53
- Changement quotidien
- 1.98%
- Changement Mensuel
- -22.72%
- Changement à 6 Mois
- -30.45%
- Changement Annuel
- -30.45%
- Act
-
- Fcst
- 9.9
- Prev
- 10.7
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev