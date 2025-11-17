Qual è il prezzo delle azioni BYAH oggi? Oggi le azioni Park Ha Biological Technology Co., Ltd. sono prezzate a 0.2782. Viene scambiato all'interno di 0.2651 - 0.2782, la chiusura di ieri è stata 0.2728 e il volume degli scambi ha raggiunto 53. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BYAH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Park Ha Biological Technology Co., Ltd. pagano dividendi? Park Ha Biological Technology Co., Ltd. è attualmente valutato a 0.2782. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -30.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BYAH.

Come acquistare azioni BYAH? Puoi acquistare azioni Park Ha Biological Technology Co., Ltd. al prezzo attuale di 0.2782. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2782 o 0.2812, mentre 53 e 4.78% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BYAH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BYAH? Investire in Park Ha Biological Technology Co., Ltd. implica considerare l'intervallo annuale 0.2500 - 0.4100 e il prezzo attuale 0.2782. Molti confrontano -22.72% e -30.45% prima di effettuare ordini su 0.2782 o 0.2812. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BYAH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Park Ha Biological Technology Co., Ltd.? Il prezzo massimo di Park Ha Biological Technology Co., Ltd. nell'ultimo anno è stato 0.4100. All'interno di 0.2500 - 0.4100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2728 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Park Ha Biological Technology Co., Ltd. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Park Ha Biological Technology Co., Ltd.? Il prezzo più basso di Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) nel corso dell'anno è stato 0.2500. Confrontandolo con gli attuali 0.2782 e 0.2500 - 0.4100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BYAH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.