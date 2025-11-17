BYAH: Park Ha Biological Technology Co., Ltd.
今日BYAH汇率已更改1.98%。当日，交易品种以低点0.2651和高点0.2782进行交易。
关注Park Ha Biological Technology Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BYAH股票今天的价格是多少？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票今天的定价为0.2782。它在0.2651 - 0.2782范围内交易，昨天的收盘价为0.2728，交易量达到53。BYAH的实时价格图表显示了这些更新。
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票是否支付股息？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.目前的价值为0.2782。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.45%和USD。实时查看图表以跟踪BYAH走势。
如何购买BYAH股票？
您可以以0.2782的当前价格购买Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票。订单通常设置在0.2782或0.2812附近，而53和4.78%显示市场活动。立即关注BYAH的实时图表更新。
如何投资BYAH股票？
投资Park Ha Biological Technology Co., Ltd.需要考虑年度范围0.2500 - 0.4100和当前价格0.2782。许多人在以0.2782或0.2812下订单之前，会比较-22.72%和。实时查看BYAH价格图表，了解每日变化。
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Park Ha Biological Technology Co., Ltd.的最高价格是0.4100。在0.2500 - 0.4100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Park Ha Biological Technology Co., Ltd.的绩效。
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票的最低价格是多少？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.（BYAH）的最低价格为0.2500。将其与当前的0.2782和0.2500 - 0.4100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BYAH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BYAH股票是什么时候拆分的？
Park Ha Biological Technology Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2728和-30.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2728
- 开盘价
- 0.2655
- 卖价
- 0.2782
- 买价
- 0.2812
- 最低价
- 0.2651
- 最高价
- 0.2782
- 交易量
- 53
- 日变化
- 1.98%
- 月变化
- -22.72%
- 6个月变化
- -30.45%
- 年变化
- -30.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 9.9
- 前值
- 10.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值