货币 / BYAH
BYAH: Park Ha Biological Technology Co., Ltd.

0.2782 USD 0.0054 (1.98%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BYAH汇率已更改1.98%。当日，交易品种以低点0.2651和高点0.2782进行交易。

关注Park Ha Biological Technology Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BYAH股票今天的价格是多少？

Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票今天的定价为0.2782。它在0.2651 - 0.2782范围内交易，昨天的收盘价为0.2728，交易量达到53。BYAH的实时价格图表显示了这些更新。

Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票是否支付股息？

Park Ha Biological Technology Co., Ltd.目前的价值为0.2782。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.45%和USD。实时查看图表以跟踪BYAH走势。

如何购买BYAH股票？

您可以以0.2782的当前价格购买Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票。订单通常设置在0.2782或0.2812附近，而53和4.78%显示市场活动。立即关注BYAH的实时图表更新。

如何投资BYAH股票？

投资Park Ha Biological Technology Co., Ltd.需要考虑年度范围0.2500 - 0.4100和当前价格0.2782。许多人在以0.2782或0.2812下订单之前，会比较-22.72%和。实时查看BYAH价格图表，了解每日变化。

Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Park Ha Biological Technology Co., Ltd.的最高价格是0.4100。在0.2500 - 0.4100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Park Ha Biological Technology Co., Ltd.的绩效。

Park Ha Biological Technology Co., Ltd.股票的最低价格是多少？

Park Ha Biological Technology Co., Ltd.（BYAH）的最低价格为0.2500。将其与当前的0.2782和0.2500 - 0.4100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BYAH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BYAH股票是什么时候拆分的？

Park Ha Biological Technology Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2728和-30.45%中可见。

日范围
0.2651 0.2782
年范围
0.2500 0.4100
前一天收盘价
0.2728
开盘价
0.2655
卖价
0.2782
买价
0.2812
最低价
0.2651
最高价
0.2782
交易量
53
日变化
1.98%
月变化
-22.72%
6个月变化
-30.45%
年变化
-30.45%
