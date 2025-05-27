Dövizler / BWAY
BWAY: BrainsWay Ltd - American Depositary Shares
15.47 USD 0.49 (3.07%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWAY fiyatı bugün -3.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.30 ve Yüksek fiyatı olarak 16.14 aralığında işlem gördü.
BrainsWay Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWAY haberleri
- BWAY Shares Gain on FDA Nod for Accelerated Deep TMS Depression Care
- Brainsway hisseleri FDA’nın hızlandırılmış depresyon tedavisini onaylamasıyla yükseldi
- Brainsway stock surges after FDA clears accelerated depression treatment
- BrainsWay: Deep TMS Gains Traction, But Valuation Leaves Little Room For Error (NASDAQ:BWAY)
- Brainsway stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after strategic investments
- BWAY Shares Rise on Strategic Investment in Neurolief's At-Home Care
- BrainsWay invests in Neurolief ahead of depression device launch
- BrainsWay invests $5 million in Neurolief to expand mental health care
- Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- BrainsWay invests $2.3 million in Axis mental health services provider
- Are Medical Stocks Lagging Biotricity (BTCY) This Year?
- Brainsway Ltd. Sponsored ADR (BWAY) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Brainsway (BWAY) Stock
- Wall Street Analysts Think Brainsway (BWAY) Could Surge 25.58%: Read This Before Placing a Bet
- BrainsWay stock price target raised to $17 from $16 at H.C. Wainwright
- Brainsway earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Buy These 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Maximize Returns
- Here's What Could Help Brainsway (BWAY) Maintain Its Recent Price Strength
- Brainsway stock holds Buy rating as accelerated depression therapy shows promise
- BrainsWay reports promising results for accelerated depression treatment
- BrainsWay Announces Gold Sponsorship at the 2025 Clinical ™S Society Annual Meeting in San Diego
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Brainsway stock
- BrainsWay invests $5 million in Stella Mental Health
- BrainsWay stock holds $16 target, Buy rating at H.C. Wainwright
Günlük aralık
15.30 16.14
Yıllık aralık
7.84 16.99
- Önceki kapanış
- 15.96
- Açılış
- 15.91
- Satış
- 15.47
- Alış
- 15.77
- Düşük
- 15.30
- Yüksek
- 16.14
- Hacim
- 97
- Günlük değişim
- -3.07%
- Aylık değişim
- 1.71%
- 6 aylık değişim
- 68.34%
- Yıllık değişim
- 67.24%
21 Eylül, Pazar