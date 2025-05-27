Devises / BWAY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BWAY: BrainsWay Ltd - American Depositary Shares
15.47 USD 0.49 (3.07%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BWAY a changé de -3.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.30 et à un maximum de 16.14.
Suivez la dynamique BrainsWay Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWAY Nouvelles
- BWAY Shares Gain on FDA Nod for Accelerated Deep TMS Depression Care
- Le cours de l’action Brainsway bondit après l’autorisation par la FDA d’un traitement accéléré contre la dépression
- Brainsway stock surges after FDA clears accelerated depression treatment
- BrainsWay: Deep TMS Gains Traction, But Valuation Leaves Little Room For Error (NASDAQ:BWAY)
- Brainsway stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after strategic investments
- BWAY Shares Rise on Strategic Investment in Neurolief's At-Home Care
- BrainsWay invests in Neurolief ahead of depression device launch
- BrainsWay invests $5 million in Neurolief to expand mental health care
- Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- BrainsWay invests $2.3 million in Axis mental health services provider
- Are Medical Stocks Lagging Biotricity (BTCY) This Year?
- Brainsway Ltd. Sponsored ADR (BWAY) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Brainsway (BWAY) Stock
- Wall Street Analysts Think Brainsway (BWAY) Could Surge 25.58%: Read This Before Placing a Bet
- BrainsWay stock price target raised to $17 from $16 at H.C. Wainwright
- Brainsway earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Buy These 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Maximize Returns
- Here's What Could Help Brainsway (BWAY) Maintain Its Recent Price Strength
- Brainsway stock holds Buy rating as accelerated depression therapy shows promise
- BrainsWay reports promising results for accelerated depression treatment
- BrainsWay Announces Gold Sponsorship at the 2025 Clinical ™S Society Annual Meeting in San Diego
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Brainsway stock
- BrainsWay invests $5 million in Stella Mental Health
- BrainsWay stock holds $16 target, Buy rating at H.C. Wainwright
Range quotidien
15.30 16.14
Range Annuel
7.84 16.99
- Clôture Précédente
- 15.96
- Ouverture
- 15.91
- Bid
- 15.47
- Ask
- 15.77
- Plus Bas
- 15.30
- Plus Haut
- 16.14
- Volume
- 97
- Changement quotidien
- -3.07%
- Changement Mensuel
- 1.71%
- Changement à 6 Mois
- 68.34%
- Changement Annuel
- 67.24%
20 septembre, samedi