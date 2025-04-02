Валюты / BWAY
BWAY: BrainsWay Ltd - American Depositary Shares
16.89 USD 1.79 (11.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWAY за сегодня изменился на 11.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.85, а максимальная — 16.99.
Следите за динамикой BrainsWay Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BWAY
- Акции Brainsway растут после одобрения FDA ускоренного лечения депрессии
- Brainsway stock surges after FDA clears accelerated depression treatment
- BrainsWay: Deep TMS Gains Traction, But Valuation Leaves Little Room For Error (NASDAQ:BWAY)
- Brainsway stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after strategic investments
- BWAY Shares Rise on Strategic Investment in Neurolief's At-Home Care
- BrainsWay invests in Neurolief ahead of depression device launch
- BrainsWay invests $5 million in Neurolief to expand mental health care
- Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- BrainsWay invests $2.3 million in Axis mental health services provider
- Are Medical Stocks Lagging Biotricity (BTCY) This Year?
- Brainsway Ltd. Sponsored ADR (BWAY) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Brainsway (BWAY) Stock
- Wall Street Analysts Think Brainsway (BWAY) Could Surge 25.58%: Read This Before Placing a Bet
- BrainsWay stock price target raised to $17 from $16 at H.C. Wainwright
- Brainsway earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Buy These 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Maximize Returns
- Here's What Could Help Brainsway (BWAY) Maintain Its Recent Price Strength
- Brainsway stock holds Buy rating as accelerated depression therapy shows promise
- BrainsWay reports promising results for accelerated depression treatment
- BrainsWay Announces Gold Sponsorship at the 2025 Clinical ™S Society Annual Meeting in San Diego
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Brainsway stock
- BrainsWay invests $5 million in Stella Mental Health
- BrainsWay stock holds $16 target, Buy rating at H.C. Wainwright
- BrainsWay: Strong Growth Prospects Matter Little To The Market (NASDAQ:BWAY)
Дневной диапазон
15.85 16.99
Годовой диапазон
7.84 16.99
- Предыдущее закрытие
- 15.10
- Open
- 15.96
- Bid
- 16.89
- Ask
- 17.19
- Low
- 15.85
- High
- 16.99
- Объем
- 414
- Дневное изменение
- 11.85%
- Месячное изменение
- 11.05%
- 6-месячное изменение
- 83.79%
- Годовое изменение
- 82.59%
