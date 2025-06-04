Divisas / BWAY
BWAY: BrainsWay Ltd - American Depositary Shares
16.06 USD 0.83 (4.91%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BWAY de hoy ha cambiado un -4.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.74, mientras que el máximo ha alcanzado 16.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BrainsWay Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BWAY News
- BWAY Shares Gain on FDA Nod for Accelerated Deep TMS Depression Care
- Las acciones de Brainsway suben tras la aprobación de la FDA para tratamiento acelerado de depresión
- Acciones de Brainsway suben tras aprobación de la FDA para tratamiento rápido de depresión
- Brainsway stock surges after FDA clears accelerated depression treatment
- BrainsWay: Deep TMS Gains Traction, But Valuation Leaves Little Room For Error (NASDAQ:BWAY)
- Brainsway stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after strategic investments
- BWAY Shares Rise on Strategic Investment in Neurolief's At-Home Care
- BrainsWay invests in Neurolief ahead of depression device launch
- BrainsWay invests $5 million in Neurolief to expand mental health care
- Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- BrainsWay invests $2.3 million in Axis mental health services provider
- Are Medical Stocks Lagging Biotricity (BTCY) This Year?
- Brainsway Ltd. Sponsored ADR (BWAY) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Brainsway (BWAY) Stock
- Wall Street Analysts Think Brainsway (BWAY) Could Surge 25.58%: Read This Before Placing a Bet
- BrainsWay stock price target raised to $17 from $16 at H.C. Wainwright
- Brainsway earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Buy These 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Maximize Returns
- Here's What Could Help Brainsway (BWAY) Maintain Its Recent Price Strength
- Brainsway stock holds Buy rating as accelerated depression therapy shows promise
- BrainsWay reports promising results for accelerated depression treatment
- BrainsWay Announces Gold Sponsorship at the 2025 Clinical ™S Society Annual Meeting in San Diego
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Brainsway stock
- BrainsWay invests $5 million in Stella Mental Health
Rango diario
15.74 16.46
Rango anual
7.84 16.99
- Cierres anteriores
- 16.89
- Open
- 16.29
- Bid
- 16.06
- Ask
- 16.36
- Low
- 15.74
- High
- 16.46
- Volumen
- 294
- Cambio diario
- -4.91%
- Cambio mensual
- 5.59%
- Cambio a 6 meses
- 74.76%
- Cambio anual
- 73.62%
