BWAY: BrainsWay Ltd - American Depositary Shares
16.22 USD 0.16 (1.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BWAY para hoje mudou para 1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.94 e o mais alto foi 16.46.
Veja a dinâmica do par de moedas BrainsWay Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
15.94 16.46
Faixa anual
7.84 16.99
- Fechamento anterior
- 16.06
- Open
- 16.10
- Bid
- 16.22
- Ask
- 16.52
- Low
- 15.94
- High
- 16.46
- Volume
- 99
- Mudança diária
- 1.00%
- Mudança mensal
- 6.64%
- Mudança de 6 meses
- 76.50%
- Mudança anual
- 75.35%
