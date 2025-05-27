Währungen / BWAY
BWAY: BrainsWay Ltd - American Depositary Shares
15.76 USD 0.20 (1.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWAY hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.76 bis zu einem Hoch von 16.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die BrainsWay Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BWAY News
Tagesspanne
15.76 16.00
Jahresspanne
7.84 16.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.96
- Eröffnung
- 15.91
- Bid
- 15.76
- Ask
- 16.06
- Tief
- 15.76
- Hoch
- 16.00
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- 3.62%
- 6-Monatsänderung
- 71.49%
- Jahresänderung
- 70.38%
