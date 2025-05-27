Valute / BWAY
BWAY: BrainsWay Ltd - American Depositary Shares
15.47 USD 0.49 (3.07%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BWAY ha avuto una variazione del -3.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.30 e ad un massimo di 16.14.
Segui le dinamiche di BrainsWay Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.30 16.14
Intervallo Annuale
7.84 16.99
- Chiusura Precedente
- 15.96
- Apertura
- 15.91
- Bid
- 15.47
- Ask
- 15.77
- Minimo
- 15.30
- Massimo
- 16.14
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- -3.07%
- Variazione Mensile
- 1.71%
- Variazione Semestrale
- 68.34%
- Variazione Annuale
- 67.24%
20 settembre, sabato