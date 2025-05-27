QuotazioniSezioni
Valute / BWAY
Tornare a Azioni

BWAY: BrainsWay Ltd - American Depositary Shares

15.47 USD 0.49 (3.07%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BWAY ha avuto una variazione del -3.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.30 e ad un massimo di 16.14.

Segui le dinamiche di BrainsWay Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWAY News

Intervallo Giornaliero
15.30 16.14
Intervallo Annuale
7.84 16.99
Chiusura Precedente
15.96
Apertura
15.91
Bid
15.47
Ask
15.77
Minimo
15.30
Massimo
16.14
Volume
97
Variazione giornaliera
-3.07%
Variazione Mensile
1.71%
Variazione Semestrale
68.34%
Variazione Annuale
67.24%
20 settembre, sabato