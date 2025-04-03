Dövizler / BV
BV: BrightView Holdings Inc
13.35 USD 0.28 (2.05%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BV fiyatı bugün -2.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.35 ve Yüksek fiyatı olarak 13.76 aralığında işlem gördü.
BrightView Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BV haberleri
- BrightView Q3 2025 slides: Revenue dips but margins expand to record levels
- BrightView (BV) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- BrightView Holdings (BV) Lags Q3 Earnings and Revenue Estimates
- BrightView falls short of Q3 analyst expectations, maintains 2025 guidance
- BrightView Holdings earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- comScore (SCOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Crawford & Company B (CRD.B) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Bright Horizons Family Solutions (BFAM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BrightView: Another Discretionary Consumption Sector Affected By Economic Uncertainties
- BrightView Holdings (BV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- 5 Stocks Brokers Adore Even as Economic Uncertainty Lingers
- Thomson Reuters (TRI) Moves 7.6% Higher: Will This Strength Last?
- BrightView stock price target raised to $13.40 at Goldman Sachs on margin outlook
- Tesla, Centene Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- BrightView stock maintains Outperform rating at William Blair despite growth delays
- Centene, BrightView Holdings, ArriVent BioPharma And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BrightView Hldgs (NYSE:BV), ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
- BrightView stock falls after cutting revenue outlook
- BrightView lowers revenue outlook, maintains profit targets amid economic headwinds
- BrightView Declares Cash Dividend Payment on Preferred Stock
- brightview holdings completes sale of 11.6 million shares
- BrightView secondary stock offering upsized to 11.6 million shares
- Jefferies upgrades Rollins on sales hiring surge, sees growth ahead
- BrightView to Participate in Upcoming 2025 Investor Conferences
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
Günlük aralık
13.35 13.76
Yıllık aralık
11.86 18.89
- Önceki kapanış
- 13.63
- Açılış
- 13.76
- Satış
- 13.35
- Alış
- 13.65
- Düşük
- 13.35
- Yüksek
- 13.76
- Hacim
- 1.485 K
- Günlük değişim
- -2.05%
- Aylık değişim
- -6.32%
- 6 aylık değişim
- 4.30%
- Yıllık değişim
- -13.76%
