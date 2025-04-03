Валюты / BV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BV: BrightView Holdings Inc
13.56 USD 0.06 (0.44%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BV за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.48, а максимальная — 13.78.
Следите за динамикой BrightView Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BV
- BrightView Q3 2025 slides: Revenue dips but margins expand to record levels
- BrightView (BV) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- BrightView Holdings (BV) Lags Q3 Earnings and Revenue Estimates
- BrightView falls short of Q3 analyst expectations, maintains 2025 guidance
- BrightView Holdings earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- comScore (SCOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Crawford & Company B (CRD.B) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Bright Horizons Family Solutions (BFAM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BrightView: Another Discretionary Consumption Sector Affected By Economic Uncertainties
- BrightView Holdings (BV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- 5 Stocks Brokers Adore Even as Economic Uncertainty Lingers
- Thomson Reuters (TRI) Moves 7.6% Higher: Will This Strength Last?
- BrightView stock price target raised to $13.40 at Goldman Sachs on margin outlook
- Tesla, Centene Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- BrightView stock maintains Outperform rating at William Blair despite growth delays
- Centene, BrightView Holdings, ArriVent BioPharma And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BrightView Hldgs (NYSE:BV), ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
- BrightView stock falls after cutting revenue outlook
- BrightView lowers revenue outlook, maintains profit targets amid economic headwinds
- BrightView Declares Cash Dividend Payment on Preferred Stock
- brightview holdings completes sale of 11.6 million shares
- BrightView secondary stock offering upsized to 11.6 million shares
- Jefferies upgrades Rollins on sales hiring surge, sees growth ahead
- BrightView to Participate in Upcoming 2025 Investor Conferences
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
Дневной диапазон
13.48 13.78
Годовой диапазон
11.86 18.89
- Предыдущее закрытие
- 13.62
- Open
- 13.59
- Bid
- 13.56
- Ask
- 13.86
- Low
- 13.48
- High
- 13.78
- Объем
- 1.018 K
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- -4.84%
- 6-месячное изменение
- 5.94%
- Годовое изменение
- -12.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.