BV: BrightView Holdings Inc

13.56 USD 0.06 (0.44%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BV за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.48, а максимальная — 13.78.

Следите за динамикой BrightView Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BV

Дневной диапазон
13.48 13.78
Годовой диапазон
11.86 18.89
Предыдущее закрытие
13.62
Open
13.59
Bid
13.56
Ask
13.86
Low
13.48
High
13.78
Объем
1.018 K
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
-4.84%
6-месячное изменение
5.94%
Годовое изменение
-12.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.