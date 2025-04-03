Währungen / BV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BV: BrightView Holdings Inc
13.63 USD 0.29 (2.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BV hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.30 bis zu einem Hoch von 13.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die BrightView Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BV News
- BrightView Q3 2025 slides: Revenue dips but margins expand to record levels
- BrightView (BV) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- BrightView Holdings (BV) Lags Q3 Earnings and Revenue Estimates
- BrightView falls short of Q3 analyst expectations, maintains 2025 guidance
- BrightView Holdings earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- comScore (SCOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Crawford & Company B (CRD.B) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Bright Horizons Family Solutions (BFAM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BrightView: Another Discretionary Consumption Sector Affected By Economic Uncertainties
- BrightView Holdings (BV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- 5 Stocks Brokers Adore Even as Economic Uncertainty Lingers
- Thomson Reuters (TRI) Moves 7.6% Higher: Will This Strength Last?
- BrightView stock price target raised to $13.40 at Goldman Sachs on margin outlook
- Tesla, Centene Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- BrightView stock maintains Outperform rating at William Blair despite growth delays
- Centene, BrightView Holdings, ArriVent BioPharma And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BrightView Hldgs (NYSE:BV), ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
- BrightView stock falls after cutting revenue outlook
- BrightView lowers revenue outlook, maintains profit targets amid economic headwinds
- BrightView Declares Cash Dividend Payment on Preferred Stock
- brightview holdings completes sale of 11.6 million shares
- BrightView secondary stock offering upsized to 11.6 million shares
- Jefferies upgrades Rollins on sales hiring surge, sees growth ahead
- BrightView to Participate in Upcoming 2025 Investor Conferences
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
Tagesspanne
13.30 13.68
Jahresspanne
11.86 18.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.34
- Eröffnung
- 13.42
- Bid
- 13.63
- Ask
- 13.93
- Tief
- 13.30
- Hoch
- 13.68
- Volumen
- 1.863 K
- Tagesänderung
- 2.17%
- Monatsänderung
- -4.35%
- 6-Monatsänderung
- 6.48%
- Jahresänderung
- -11.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K