FiyatlarBölümler
Dövizler / BTU
Geri dön - Hisse senetleri

BTU: Peabody Energy Corporation

22.74 USD 0.98 (4.50%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTU fiyatı bugün 4.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.53 ve Yüksek fiyatı olarak 22.87 aralığında işlem gördü.

Peabody Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTU haberleri

Günlük aralık
21.53 22.87
Yıllık aralık
9.61 29.94
Önceki kapanış
21.76
Açılış
21.82
Satış
22.74
Alış
23.04
Düşük
21.53
Yüksek
22.87
Hacim
9.163 K
Günlük değişim
4.50%
Aylık değişim
32.06%
6 aylık değişim
65.99%
Yıllık değişim
-14.32%
21 Eylül, Pazar