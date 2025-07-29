Währungen / BTU
BTU: Peabody Energy Corporation
21.76 USD 0.50 (2.35%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTU hat sich für heute um 2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.56 bis zu einem Hoch von 22.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Peabody Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BTU News
Tagesspanne
20.56 22.02
Jahresspanne
9.61 29.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.26
- Eröffnung
- 21.09
- Bid
- 21.76
- Ask
- 22.06
- Tief
- 20.56
- Hoch
- 22.02
- Volumen
- 8.491 K
- Tagesänderung
- 2.35%
- Monatsänderung
- 26.36%
- 6-Monatsänderung
- 58.83%
- Jahresänderung
- -18.01%
