BTU: Peabody Energy Corporation
22.74 USD 0.98 (4.50%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BTU 환율이 오늘 4.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.53이고 고가는 22.87이었습니다.
Peabody Energy Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
21.53 22.87
년간 변동
9.61 29.94
- 이전 종가
- 21.76
- 시가
- 21.82
- Bid
- 22.74
- Ask
- 23.04
- 저가
- 21.53
- 고가
- 22.87
- 볼륨
- 9.163 K
- 일일 변동
- 4.50%
- 월 변동
- 32.06%
- 6개월 변동
- 65.99%
- 년간 변동율
- -14.32%
