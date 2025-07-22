КотировкиРазделы
BTU: Peabody Energy Corporation

20.50 USD 0.45 (2.24%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BTU за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.77, а максимальная — 20.51.

Следите за динамикой Peabody Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.77 20.51
Годовой диапазон
9.61 29.94
Предыдущее закрытие
20.05
Open
20.00
Bid
20.50
Ask
20.80
Low
19.77
High
20.51
Объем
7.640 K
Дневное изменение
2.24%
Месячное изменение
19.05%
6-месячное изменение
49.64%
Годовое изменение
-22.76%
