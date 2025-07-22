Валюты / BTU
BTU: Peabody Energy Corporation
20.50 USD 0.45 (2.24%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTU за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.77, а максимальная — 20.51.
Следите за динамикой Peabody Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTU
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Peabody Energy: Earnings Power Reveals Hidden Value (NYSE:BTU)
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Why Is Peabody Energy Stock Surging Tuesday? - Anglo American (OTC:AAUKF), Peabody Energy (NYSE:BTU)
- Peabody Energy stock jumps after terminating Anglo American acquisition
- Anglo American to pursue arbitration over Peabody’s coal deal exit
- Peabody terminates planned acquisition of Anglo American coal assets
- Freedom Broker downgrades Peabody Energy stock to Hold, raises price target
- Peabody’s $3.8 billion bid on Anglo American mines looms next week
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Peabody Buy Rating Holds Despite Deal Uncertainty
- The Only 2 Places I'd Put New Dividend Money Right Now
- Peabody Energy Corporation (BTU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peabody Energy: A Weak Q2, But Still Some Bright Spots (NYSE:BTU)
- Peabody Energy (BTU) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Peabody Energy earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Peabody declares $0.075 quarterly dividend on common stock
- SunCoke Energy (SXC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Core Natural Resources (CNR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Peabody Energy (BTU) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Wall St set for muted open on corporate earnings, trade talks
Дневной диапазон
19.77 20.51
Годовой диапазон
9.61 29.94
- Предыдущее закрытие
- 20.05
- Open
- 20.00
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Low
- 19.77
- High
- 20.51
- Объем
- 7.640 K
- Дневное изменение
- 2.24%
- Месячное изменение
- 19.05%
- 6-месячное изменение
- 49.64%
- Годовое изменение
- -22.76%
