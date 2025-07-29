货币 / BTU
BTU: Peabody Energy Corporation
20.69 USD 0.19 (0.93%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BTU汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点20.68和高点20.93进行交易。
关注Peabody Energy Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTU新闻
- Peabody Trust reports £1.03bn turnover amid challenging financial climate
- Peabody reports £1.03bn turnover amid challenging financial climate
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Peabody Energy: Earnings Power Reveals Hidden Value (NYSE:BTU)
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Why Is Peabody Energy Stock Surging Tuesday? - Anglo American (OTC:AAUKF), Peabody Energy (NYSE:BTU)
- Peabody Energy stock jumps after terminating Anglo American acquisition
- Anglo American to pursue arbitration over Peabody’s coal deal exit
- Peabody terminates planned acquisition of Anglo American coal assets
- Freedom Broker downgrades Peabody Energy stock to Hold, raises price target
- Peabody’s $3.8 billion bid on Anglo American mines looms next week
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Peabody Buy Rating Holds Despite Deal Uncertainty
- The Only 2 Places I'd Put New Dividend Money Right Now
- Peabody Energy Corporation (BTU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peabody Energy: A Weak Q2, But Still Some Bright Spots (NYSE:BTU)
- Peabody Energy (BTU) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Peabody Energy earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Peabody declares $0.075 quarterly dividend on common stock
- SunCoke Energy (SXC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Core Natural Resources (CNR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
日范围
20.68 20.93
年范围
9.61 29.94
- 前一天收盘价
- 20.50
- 开盘价
- 20.79
- 卖价
- 20.69
- 买价
- 20.99
- 最低价
- 20.68
- 最高价
- 20.93
- 交易量
- 644
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 20.15%
- 6个月变化
- 51.02%
- 年变化
- -22.04%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值