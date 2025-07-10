FiyatlarBölümler
BTCM: BIT Mining Limited ADS

2.85 USD 0.02 (0.70%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTCM fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.81 ve Yüksek fiyatı olarak 2.91 aralığında işlem gördü.

BIT Mining Limited ADS hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.81 2.91
Yıllık aralık
1.22 8.07
Önceki kapanış
2.87
Açılış
2.89
Satış
2.85
Alış
3.15
Düşük
2.81
Yüksek
2.91
Hacim
327
Günlük değişim
-0.70%
Aylık değişim
2.89%
6 aylık değişim
64.74%
Yıllık değişim
17.28%
21 Eylül, Pazar