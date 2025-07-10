КотировкиРазделы
Валюты / BTCM
Назад в Рынок акций США

BTCM: BIT Mining Limited ADS

2.94 USD 0.13 (4.63%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BTCM за сегодня изменился на 4.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.75, а максимальная — 2.94.

Следите за динамикой BIT Mining Limited ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BTCM

Дневной диапазон
2.75 2.94
Годовой диапазон
1.22 8.07
Предыдущее закрытие
2.81
Open
2.78
Bid
2.94
Ask
3.24
Low
2.75
High
2.94
Объем
383
Дневное изменение
4.63%
Месячное изменение
6.14%
6-месячное изменение
69.94%
Годовое изменение
20.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.