Валюты / BTCM
BTCM: BIT Mining Limited ADS
2.94 USD 0.13 (4.63%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTCM за сегодня изменился на 4.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.75, а максимальная — 2.94.
Следите за динамикой BIT Mining Limited ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTCM
- BIT Mining adds 17,221 SOL to treasury, now holds over 44,000 SOL
- BIT Mining purchases 17,221 SOL tokens, expanding treasury to 44,412
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- Thumzup completes $50 million stock offering, plans Dogecoin mining expansion
- BIT Mining seeks to rebrand as SOLAI, reflecting strategic shift
- BIT Mining launches Solana validator, purchases 27,191 SOL tokens
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- Bit Mining: Undervalued, Unproven, And Eyeing Solana (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars after completing second phase of Ethiopia acquisition
- BIT Mining completes second phase of Ethiopia acquisition
- Amid Fresh Bitcoin All Time Highs, Bearish Signals Are Mounting (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Why Is BIT Mining Stock (BTCM) Up 210% Today? - TipRanks.com
- Why Is BIT Mining Stock Skyrocketing On Thursday? - BIT Mining (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars 160% following strategic expansion into Solana
- BIT Mining plans $300 million expansion into Solana ecosystem
Дневной диапазон
2.75 2.94
Годовой диапазон
1.22 8.07
- Предыдущее закрытие
- 2.81
- Open
- 2.78
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.75
- High
- 2.94
- Объем
- 383
- Дневное изменение
- 4.63%
- Месячное изменение
- 6.14%
- 6-месячное изменение
- 69.94%
- Годовое изменение
- 20.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.