BTCM: BIT Mining Limited ADS
2.87 USD 0.07 (2.50%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BTCMの今日の為替レートは、2.50%変化しました。日中、通貨は1あたり2.78の安値と2.90の高値で取引されました。
BIT Mining Limited ADSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCM News
- BIT Mining adds 17,221 SOL to treasury, now holds over 44,000 SOL
- BITマイニング、ソラナ保有量を44,412トークンに拡大、17,221 SOLを追加購入
- BIT Mining purchases 17,221 SOL tokens, expanding treasury to 44,412
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- Thumzup completes $50 million stock offering, plans Dogecoin mining expansion
- BIT Mining seeks to rebrand as SOLAI, reflecting strategic shift
- BIT Mining launches Solana validator, purchases 27,191 SOL tokens
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- Bit Mining: Undervalued, Unproven, And Eyeing Solana (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars after completing second phase of Ethiopia acquisition
- BIT Mining completes second phase of Ethiopia acquisition
- Amid Fresh Bitcoin All Time Highs, Bearish Signals Are Mounting (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Why Is BIT Mining Stock (BTCM) Up 210% Today? - TipRanks.com
- Why Is BIT Mining Stock Skyrocketing On Thursday? - BIT Mining (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars 160% following strategic expansion into Solana
- BIT Mining plans $300 million expansion into Solana ecosystem
1日のレンジ
2.78 2.90
1年のレンジ
1.22 8.07
- 以前の終値
- 2.80
- 始値
- 2.80
- 買値
- 2.87
- 買値
- 3.17
- 安値
- 2.78
- 高値
- 2.90
- 出来高
- 240
- 1日の変化
- 2.50%
- 1ヶ月の変化
- 3.61%
- 6ヶ月の変化
- 65.90%
- 1年の変化
- 18.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K