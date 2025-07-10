Währungen / BTCM
BTCM: BIT Mining Limited ADS
2.88 USD 0.01 (0.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTCM hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.81 bis zu einem Hoch von 2.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die BIT Mining Limited ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.81 2.91
Jahresspanne
1.22 8.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.87
- Eröffnung
- 2.89
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Tief
- 2.81
- Hoch
- 2.91
- Volumen
- 249
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 3.97%
- 6-Monatsänderung
- 66.47%
- Jahresänderung
- 18.52%
