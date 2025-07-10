통화 / BTCM
BTCM: BIT Mining Limited ADS
2.85 USD 0.02 (0.70%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BTCM 환율이 오늘 -0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.81이고 고가는 2.91이었습니다.
BIT Mining Limited ADS 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BTCM News
- BIT Mining adds 17,221 SOL to treasury, now holds over 44,000 SOL
- BIT 마이닝, 추가 17,221 SOL 토큰 구매로 총 보유량 44,412개로 확대
- BIT Mining purchases 17,221 SOL tokens, expanding treasury to 44,412
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- Thumzup completes $50 million stock offering, plans Dogecoin mining expansion
- BIT Mining seeks to rebrand as SOLAI, reflecting strategic shift
- BIT Mining launches Solana validator, purchases 27,191 SOL tokens
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- Bit Mining: Undervalued, Unproven, And Eyeing Solana (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars after completing second phase of Ethiopia acquisition
- BIT Mining completes second phase of Ethiopia acquisition
- Amid Fresh Bitcoin All Time Highs, Bearish Signals Are Mounting (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Why Is BIT Mining Stock (BTCM) Up 210% Today? - TipRanks.com
- Why Is BIT Mining Stock Skyrocketing On Thursday? - BIT Mining (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars 160% following strategic expansion into Solana
- BIT Mining plans $300 million expansion into Solana ecosystem
일일 변동 비율
2.81 2.91
년간 변동
1.22 8.07
- 이전 종가
- 2.87
- 시가
- 2.89
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- 저가
- 2.81
- 고가
- 2.91
- 볼륨
- 327
- 일일 변동
- -0.70%
- 월 변동
- 2.89%
- 6개월 변동
- 64.74%
- 년간 변동율
- 17.28%
20 9월, 토요일