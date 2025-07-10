Valute / BTCM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BTCM: BIT Mining Limited ADS
2.85 USD 0.02 (0.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTCM ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.81 e ad un massimo di 2.91.
Segui le dinamiche di BIT Mining Limited ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCM News
- BIT Mining adds 17,221 SOL to treasury, now holds over 44,000 SOL
- BIT Mining acquista 17.221 token SOL, espandendo il proprio tesoro a 44.412
- BIT Mining purchases 17,221 SOL tokens, expanding treasury to 44,412
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- Thumzup completes $50 million stock offering, plans Dogecoin mining expansion
- BIT Mining seeks to rebrand as SOLAI, reflecting strategic shift
- BIT Mining launches Solana validator, purchases 27,191 SOL tokens
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- Bit Mining: Undervalued, Unproven, And Eyeing Solana (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars after completing second phase of Ethiopia acquisition
- BIT Mining completes second phase of Ethiopia acquisition
- Amid Fresh Bitcoin All Time Highs, Bearish Signals Are Mounting (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Why Is BIT Mining Stock (BTCM) Up 210% Today? - TipRanks.com
- Why Is BIT Mining Stock Skyrocketing On Thursday? - BIT Mining (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars 160% following strategic expansion into Solana
- BIT Mining plans $300 million expansion into Solana ecosystem
Intervallo Giornaliero
2.81 2.91
Intervallo Annuale
1.22 8.07
- Chiusura Precedente
- 2.87
- Apertura
- 2.89
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- Minimo
- 2.81
- Massimo
- 2.91
- Volume
- 327
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- 2.89%
- Variazione Semestrale
- 64.74%
- Variazione Annuale
- 17.28%
21 settembre, domenica