BTCM: BIT Mining Limited ADS
2.87 USD 0.07 (2.50%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTCM para hoje mudou para 2.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.78 e o mais alto foi 2.90.
Veja a dinâmica do par de moedas BIT Mining Limited ADS. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BTCM Notícias
Faixa diária
2.78 2.90
Faixa anual
1.22 8.07
- Fechamento anterior
- 2.80
- Open
- 2.80
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Low
- 2.78
- High
- 2.90
- Volume
- 240
- Mudança diária
- 2.50%
- Mudança mensal
- 3.61%
- Mudança de 6 meses
- 65.90%
- Mudança anual
- 18.11%
