BTCM: BIT Mining Limited ADS
2.85 USD 0.02 (0.70%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BTCM a changé de -0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.81 et à un maximum de 2.91.
Suivez la dynamique BIT Mining Limited ADS. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCM Nouvelles
- BIT Mining ajoute 17.221 SOL à sa trésorerie, détenant désormais plus de 44.000 SOL
- BIT Mining achète 17.221 tokens SOL, élargissant son trésor à 44.412
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- Thumzup completes $50 million stock offering, plans Dogecoin mining expansion
- BIT Mining seeks to rebrand as SOLAI, reflecting strategic shift
- BIT Mining launches Solana validator, purchases 27,191 SOL tokens
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- Bit Mining: Undervalued, Unproven, And Eyeing Solana (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars after completing second phase of Ethiopia acquisition
- BIT Mining completes second phase of Ethiopia acquisition
- Amid Fresh Bitcoin All Time Highs, Bearish Signals Are Mounting (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Why Is BIT Mining Stock (BTCM) Up 210% Today? - TipRanks.com
- Why Is BIT Mining Stock Skyrocketing On Thursday? - BIT Mining (NYSE:BTCM)
- BIT Mining stock soars 160% following strategic expansion into Solana
- BIT Mining plans $300 million expansion into Solana ecosystem
Range quotidien
2.81 2.91
Range Annuel
1.22 8.07
- Clôture Précédente
- 2.87
- Ouverture
- 2.89
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- Plus Bas
- 2.81
- Plus Haut
- 2.91
- Volume
- 327
- Changement quotidien
- -0.70%
- Changement Mensuel
- 2.89%
- Changement à 6 Mois
- 64.74%
- Changement Annuel
- 17.28%
20 septembre, samedi