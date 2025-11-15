BSOL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Bitwise Solana Staking ETF hisse senedi 18.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 18.01 - 18.86 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 18.69 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2078 değerine ulaştı. BSOL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Bitwise Solana Staking ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Bitwise Solana Staking ETF hisse senedi şu anda 18.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -30.89% ve USD değerlerini izler. BSOL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BSOL hisse senedi nasıl alınır? Bitwise Solana Staking ETF hisselerini şu anki 18.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 18.26 ve Ask 18.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2078 ve günlük değişim oranı 0.61% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BSOL fiyat hareketlerini takip edin.

BSOL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Bitwise Solana Staking ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 18.01 - 26.59 ve mevcut fiyatı 18.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 18.26 veya Ask 18.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -20.64% ve 6 aylık değişim oranı -30.89% değerlerini karşılaştırır. BSOL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Bitwise Solana Staking ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Bitwise Solana Staking ETF hisse senedi yıllık olarak 26.59 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 18.01 - 26.59). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 18.69 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Bitwise Solana Staking ETF performansını takip edin.

Bitwise Solana Staking ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 18.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 18.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 18.01 - 26.59 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BSOL fiyat hareketlerini izleyin.