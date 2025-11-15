- Panoramica
BSOL: Bitwise Solana Staking ETF
Il tasso di cambio BSOL ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.01 e ad un massimo di 18.86.
Segui le dinamiche di Bitwise Solana Staking ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSOL oggi?
Oggi le azioni Bitwise Solana Staking ETF sono prezzate a 18.26. Viene scambiato all'interno di 18.01 - 18.86, la chiusura di ieri è stata 18.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 2078. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSOL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bitwise Solana Staking ETF pagano dividendi?
Bitwise Solana Staking ETF è attualmente valutato a 18.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -30.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSOL.
Come acquistare azioni BSOL?
Puoi acquistare azioni Bitwise Solana Staking ETF al prezzo attuale di 18.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.26 o 18.56, mentre 2078 e 0.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSOL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSOL?
Investire in Bitwise Solana Staking ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.01 - 26.59 e il prezzo attuale 18.26. Molti confrontano -20.64% e -30.89% prima di effettuare ordini su 18.26 o 18.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSOL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bitwise Solana Staking ETF?
Il prezzo massimo di Bitwise Solana Staking ETF nell'ultimo anno è stato 26.59. All'interno di 18.01 - 26.59, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bitwise Solana Staking ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bitwise Solana Staking ETF?
Il prezzo più basso di Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) nel corso dell'anno è stato 18.01. Confrontandolo con gli attuali 18.26 e 18.01 - 26.59 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSOL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSOL?
Bitwise Solana Staking ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.69 e -30.89%.
- Chiusura Precedente
- 18.69
- Apertura
- 18.15
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Minimo
- 18.01
- Massimo
- 18.86
- Volume
- 2.078 K
- Variazione giornaliera
- -2.30%
- Variazione Mensile
- -20.64%
- Variazione Semestrale
- -30.89%
- Variazione Annuale
- -30.89%