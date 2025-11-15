КотировкиРазделы
BSOL: Bitwise Solana Staking ETF

18.26 USD 0.43 (2.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSOL за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.01, а максимальная — 18.86.

Следите за динамикой Bitwise Solana Staking ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSOL сегодня?

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) сегодня оценивается на уровне 18.26. Инструмент торгуется в пределах 18.01 - 18.86, вчерашнее закрытие составило 18.69, а торговый объем достиг 2078. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSOL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Solana Staking ETF?

Bitwise Solana Staking ETF в настоящее время оценивается в 18.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.89% и USD. Отслеживайте движения BSOL на графике в реальном времени.

Как купить акции BSOL?

Вы можете купить акции Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) по текущей цене 18.26. Ордера обычно размещаются около 18.26 или 18.56, тогда как 2078 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSOL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSOL?

Инвестирование в Bitwise Solana Staking ETF предполагает учет годового диапазона 18.01 - 26.59 и текущей цены 18.26. Многие сравнивают -20.64% и -30.89% перед размещением ордеров на 18.26 или 18.56. Изучайте ежедневные изменения цены BSOL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Solana Staking ETF?

Самая высокая цена Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) за последний год составила 26.59. Акции заметно колебались в пределах 18.01 - 26.59, сравнение с 18.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Solana Staking ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Solana Staking ETF?

Самая низкая цена Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) за год составила 18.01. Сравнение с текущими 18.26 и 18.01 - 26.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSOL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSOL?

В прошлом Bitwise Solana Staking ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.69 и -30.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.01 18.86
Годовой диапазон
18.01 26.59
Предыдущее закрытие
18.69
Open
18.15
Bid
18.26
Ask
18.56
Low
18.01
High
18.86
Объем
2.078 K
Дневное изменение
-2.30%
Месячное изменение
-20.64%
6-месячное изменение
-30.89%
Годовое изменение
-30.89%
15 ноября, суббота