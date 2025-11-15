- Обзор рынка
BSOL: Bitwise Solana Staking ETF
Курс BSOL за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.01, а максимальная — 18.86.
Следите за динамикой Bitwise Solana Staking ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSOL сегодня?
Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) сегодня оценивается на уровне 18.26. Инструмент торгуется в пределах 18.01 - 18.86, вчерашнее закрытие составило 18.69, а торговый объем достиг 2078. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSOL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Solana Staking ETF?
Bitwise Solana Staking ETF в настоящее время оценивается в 18.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.89% и USD. Отслеживайте движения BSOL на графике в реальном времени.
Как купить акции BSOL?
Вы можете купить акции Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) по текущей цене 18.26. Ордера обычно размещаются около 18.26 или 18.56, тогда как 2078 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSOL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSOL?
Инвестирование в Bitwise Solana Staking ETF предполагает учет годового диапазона 18.01 - 26.59 и текущей цены 18.26. Многие сравнивают -20.64% и -30.89% перед размещением ордеров на 18.26 или 18.56. Изучайте ежедневные изменения цены BSOL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Solana Staking ETF?
Самая высокая цена Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) за последний год составила 26.59. Акции заметно колебались в пределах 18.01 - 26.59, сравнение с 18.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Solana Staking ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Solana Staking ETF?
Самая низкая цена Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) за год составила 18.01. Сравнение с текущими 18.26 и 18.01 - 26.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSOL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSOL?
В прошлом Bitwise Solana Staking ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.69 и -30.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.69
- Open
- 18.15
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Low
- 18.01
- High
- 18.86
- Объем
- 2.078 K
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- -20.64%
- 6-месячное изменение
- -30.89%
- Годовое изменение
- -30.89%