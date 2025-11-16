- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BSOL: Bitwise Solana Staking ETF
Le taux de change de BSOL a changé de -2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.01 et à un maximum de 18.86.
Suivez la dynamique Bitwise Solana Staking ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSOL aujourd'hui ?
L'action Bitwise Solana Staking ETF est cotée à 18.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 18.01 - 18.86, a clôturé hier à 18.69 et son volume d'échange a atteint 2078. Le graphique en temps réel du cours de BSOL présente ces mises à jour.
L'action Bitwise Solana Staking ETF verse-t-elle des dividendes ?
Bitwise Solana Staking ETF est actuellement valorisé à 18.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -30.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSOL.
Comment acheter des actions BSOL ?
Vous pouvez acheter des actions Bitwise Solana Staking ETF au cours actuel de 18.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.26 ou de 18.56, le 2078 et le 0.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSOL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSOL ?
Investir dans Bitwise Solana Staking ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.01 - 26.59 et le prix actuel 18.26. Beaucoup comparent -20.64% et -30.89% avant de passer des ordres à 18.26 ou 18.56. Consultez le graphique du cours de BSOL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bitwise Solana Staking ETF ?
Le cours le plus élevé de Bitwise Solana Staking ETF l'année dernière était 26.59. Au cours de 18.01 - 26.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bitwise Solana Staking ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bitwise Solana Staking ETF ?
Le cours le plus bas de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) sur l'année a été 18.01. Sa comparaison avec 18.26 et 18.01 - 26.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSOL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSOL a-t-elle été divisée ?
Bitwise Solana Staking ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.69 et -30.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.69
- Ouverture
- 18.15
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Plus Bas
- 18.01
- Plus Haut
- 18.86
- Volume
- 2.078 K
- Changement quotidien
- -2.30%
- Changement Mensuel
- -20.64%
- Changement à 6 Mois
- -30.89%
- Changement Annuel
- -30.89%