BSOL: Bitwise Solana Staking ETF
A taxa do BSOL para hoje mudou para -2.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.01 e o mais alto foi 18.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Bitwise Solana Staking ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSOL hoje?
Hoje Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) está avaliado em 18.26. O instrumento é negociado dentro de 18.01 - 18.86, o fechamento de ontem foi 18.69, e o volume de negociação atingiu 2078. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSOL em tempo real.
As ações de Bitwise Solana Staking ETF pagam dividendos?
Atualmente Bitwise Solana Staking ETF está avaliado em 18.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -30.89% e USD. Monitore os movimentos de BSOL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSOL?
Você pode comprar ações de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) pelo preço atual 18.26. Ordens geralmente são executadas perto de 18.26 ou 18.56, enquanto 2078 e 0.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSOL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSOL?
Investir em Bitwise Solana Staking ETF envolve considerar a faixa anual 18.01 - 26.59 e o preço atual 18.26. Muitos comparam -20.64% e -30.89% antes de enviar ordens em 18.26 ou 18.56. Estude as mudanças diárias de preço de BSOL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bitwise Solana Staking ETF?
O maior preço de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) no último ano foi 26.59. As ações oscilaram bastante dentro de 18.01 - 26.59, e a comparação com 18.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bitwise Solana Staking ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bitwise Solana Staking ETF?
O menor preço de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) no ano foi 18.01. A comparação com o preço atual 18.26 e 18.01 - 26.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSOL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSOL?
No passado Bitwise Solana Staking ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.69 e -30.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.69
- Open
- 18.15
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Low
- 18.01
- High
- 18.86
- Volume
- 2.078 K
- Mudança diária
- -2.30%
- Mudança mensal
- -20.64%
- Mudança de 6 meses
- -30.89%
- Mudança anual
- -30.89%