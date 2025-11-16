BSOL: Bitwise Solana Staking ETF
今日BSOL汇率已更改-2.30%。当日，交易品种以低点18.01和高点18.86进行交易。
关注Bitwise Solana Staking ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BSOL股票今天的价格是多少？
Bitwise Solana Staking ETF股票今天的定价为18.26。它在18.01 - 18.86范围内交易，昨天的收盘价为18.69，交易量达到2078。BSOL的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise Solana Staking ETF股票是否支付股息？
Bitwise Solana Staking ETF目前的价值为18.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.89%和USD。实时查看图表以跟踪BSOL走势。
如何购买BSOL股票？
您可以以18.26的当前价格购买Bitwise Solana Staking ETF股票。订单通常设置在18.26或18.56附近，而2078和0.61%显示市场活动。立即关注BSOL的实时图表更新。
如何投资BSOL股票？
投资Bitwise Solana Staking ETF需要考虑年度范围18.01 - 26.59和当前价格18.26。许多人在以18.26或18.56下订单之前，会比较-20.64%和。实时查看BSOL价格图表，了解每日变化。
Bitwise Solana Staking ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise Solana Staking ETF的最高价格是26.59。在18.01 - 26.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Solana Staking ETF的绩效。
Bitwise Solana Staking ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise Solana Staking ETF（BSOL）的最低价格为18.01。将其与当前的18.26和18.01 - 26.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BSOL股票是什么时候拆分的？
Bitwise Solana Staking ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.69和-30.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.69
- 开盘价
- 18.15
- 卖价
- 18.26
- 买价
- 18.56
- 最低价
- 18.01
- 最高价
- 18.86
- 交易量
- 2.078 K
- 日变化
- -2.30%
- 月变化
- -20.64%
- 6个月变化
- -30.89%
- 年变化
- -30.89%