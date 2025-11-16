报价部分
货币 / BSOL
BSOL: Bitwise Solana Staking ETF

18.26 USD 0.43 (2.30%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BSOL汇率已更改-2.30%。当日，交易品种以低点18.01和高点18.86进行交易。

关注Bitwise Solana Staking ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BSOL股票今天的价格是多少？

Bitwise Solana Staking ETF股票今天的定价为18.26。它在18.01 - 18.86范围内交易，昨天的收盘价为18.69，交易量达到2078。BSOL的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Solana Staking ETF股票是否支付股息？

Bitwise Solana Staking ETF目前的价值为18.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.89%和USD。实时查看图表以跟踪BSOL走势。

如何购买BSOL股票？

您可以以18.26的当前价格购买Bitwise Solana Staking ETF股票。订单通常设置在18.26或18.56附近，而2078和0.61%显示市场活动。立即关注BSOL的实时图表更新。

如何投资BSOL股票？

投资Bitwise Solana Staking ETF需要考虑年度范围18.01 - 26.59和当前价格18.26。许多人在以18.26或18.56下订单之前，会比较-20.64%和。实时查看BSOL价格图表，了解每日变化。

Bitwise Solana Staking ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Solana Staking ETF的最高价格是26.59。在18.01 - 26.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Solana Staking ETF的绩效。

Bitwise Solana Staking ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Solana Staking ETF（BSOL）的最低价格为18.01。将其与当前的18.26和18.01 - 26.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSOL股票是什么时候拆分的？

Bitwise Solana Staking ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.69和-30.89%中可见。

日范围
18.01 18.86
年范围
18.01 26.59
前一天收盘价
18.69
开盘价
18.15
卖价
18.26
买价
18.56
最低价
18.01
最高价
18.86
交易量
2.078 K
日变化
-2.30%
月变化
-20.64%
6个月变化
-30.89%
年变化
-30.89%
16 十一月, 星期日