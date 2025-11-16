- Übersicht
BSOL: Bitwise Solana Staking ETF
Der Wechselkurs von BSOL hat sich für heute um -2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.01 bis zu einem Hoch von 18.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitwise Solana Staking ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSOL heute?
Die Aktie von Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) notiert heute bei 18.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 18.01 - 18.86 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.69 und das Handelsvolumen erreichte 2078. Das Live-Chart von BSOL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSOL Dividenden?
Bitwise Solana Staking ETF wird derzeit mit 18.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -30.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSOL zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSOL-Aktien?
Sie können Aktien von Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) zum aktuellen Kurs von 18.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.26 oder 18.56 platziert, während 2078 und 0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSOL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSOL-Aktien?
Bei einer Investition in Bitwise Solana Staking ETF müssen die jährliche Spanne 18.01 - 26.59 und der aktuelle Kurs 18.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -20.64% und -30.89%, bevor sie Orders zu 18.26 oder 18.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSOL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bitwise Solana Staking ETF?
Der höchste Kurs von Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) im vergangenen Jahr lag bei 26.59. Innerhalb von 18.01 - 26.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bitwise Solana Staking ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bitwise Solana Staking ETF?
Der niedrigste Kurs von Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) im Laufe des Jahres betrug 18.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.26 und der Spanne 18.01 - 26.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSOL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSOL statt?
Bitwise Solana Staking ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.69 und -30.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.69
- Eröffnung
- 18.15
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Tief
- 18.01
- Hoch
- 18.86
- Volumen
- 2.078 K
- Tagesänderung
- -2.30%
- Monatsänderung
- -20.64%
- 6-Monatsänderung
- -30.89%
- Jahresänderung
- -30.89%