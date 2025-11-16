- 概要
BSOL: Bitwise Solana Staking ETF
BSOLの今日の為替レートは、-2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり18.01の安値と18.86の高値で取引されました。
Bitwise Solana Staking ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BSOL株の現在の価格は？
Bitwise Solana Staking ETFの株価は本日18.26です。18.01 - 18.86内で取引され、前日の終値は18.69、取引量は2078に達しました。BSOLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bitwise Solana Staking ETFの株は配当を出しますか？
Bitwise Solana Staking ETFの現在の価格は18.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は-30.89%やUSDにも注目します。BSOLの動きはライブチャートで確認できます。
BSOL株を買う方法は？
Bitwise Solana Staking ETFの株は現在18.26で購入可能です。注文は通常18.26または18.56付近で行われ、2078や0.61%が市場の動きを示します。BSOLの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSOL株に投資する方法は？
Bitwise Solana Staking ETFへの投資では、年間の値幅18.01 - 26.59と現在の18.26を考慮します。注文は多くの場合18.26や18.56で行われる前に、-20.64%や-30.89%と比較されます。BSOLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bitwise Solana Staking ETFの株の最高値は？
Bitwise Solana Staking ETFの過去1年の最高値は26.59でした。18.01 - 26.59内で株価は大きく変動し、18.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bitwise Solana Staking ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bitwise Solana Staking ETFの株の最低値は？
Bitwise Solana Staking ETF(BSOL)の年間最安値は18.01でした。現在の18.26や18.01 - 26.59と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSOLの動きはライブチャートで確認できます。
BSOLの株式分割はいつ行われましたか？
Bitwise Solana Staking ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.69、-30.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.69
- 始値
- 18.15
- 買値
- 18.26
- 買値
- 18.56
- 安値
- 18.01
- 高値
- 18.86
- 出来高
- 2.078 K
- 1日の変化
- -2.30%
- 1ヶ月の変化
- -20.64%
- 6ヶ月の変化
- -30.89%
- 1年の変化
- -30.89%