BSOL: Bitwise Solana Staking ETF
El tipo de cambio de BSOL de hoy ha cambiado un -2.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.01, mientras que el máximo ha alcanzado 18.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitwise Solana Staking ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSOL hoy?
Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) se evalúa hoy en 18.26. El instrumento se negocia dentro de 18.01 - 18.86; el cierre de ayer ha sido 18.69 y el volumen comercial ha alcanzado 2078. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSOL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bitwise Solana Staking ETF?
Bitwise Solana Staking ETF se evalúa actualmente en 18.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -30.89% y USD. Monitoree los movimientos de BSOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSOL?
Puede comprar acciones de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) al precio actual de 18.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.26 o 18.56, mientras que 2078 y 0.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSOL?
Invertir en Bitwise Solana Staking ETF implica tener en cuenta el rango anual 18.01 - 26.59 y el precio actual 18.26. Muchos comparan -20.64% y -30.89% antes de colocar órdenes en 18.26 o 18.56. Estudie los cambios diarios de precios de BSOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bitwise Solana Staking ETF?
El precio más alto de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) en el último año ha sido 26.59. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.01 - 26.59, una comparación con 18.69 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bitwise Solana Staking ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bitwise Solana Staking ETF?
El precio más bajo de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) para el año ha sido 18.01. La comparación con los actuales 18.26 y 18.01 - 26.59 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSOL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSOL?
En el pasado, Bitwise Solana Staking ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.69 y -30.89% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.69
- Open
- 18.15
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Low
- 18.01
- High
- 18.86
- Volumen
- 2.078 K
- Cambio diario
- -2.30%
- Cambio mensual
- -20.64%
- Cambio a 6 meses
- -30.89%
- Cambio anual
- -30.89%