FiyatlarBölümler
Dövizler / BRBS
Geri dön - Hisse senetleri

BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc

4.29 USD 0.04 (0.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BRBS fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.23 ve Yüksek fiyatı olarak 4.35 aralığında işlem gördü.

Blue Ridge Bankshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRBS haberleri

Günlük aralık
4.23 4.35
Yıllık aralık
2.66 4.35
Önceki kapanış
4.33
Açılış
4.34
Satış
4.29
Alış
4.59
Düşük
4.23
Yüksek
4.35
Hacim
747
Günlük değişim
-0.92%
Aylık değişim
6.72%
6 aylık değişim
31.60%
Yıllık değişim
53.21%
21 Eylül, Pazar