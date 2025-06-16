Devises / BRBS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc
4.29 USD 0.04 (0.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRBS a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.23 et à un maximum de 4.35.
Suivez la dynamique Blue Ridge Bankshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRBS Nouvelles
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, AstraZeneca, Shopify and Blue Ridge Bankshares
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- Blue Ridge Bankshares announces $15 million share repurchase program
- Parke Bancorp Offers An Interesting Combination Of Yield And Value (NASDAQ:PKBK)
- Blue Ridge Bankshares: Discounted Valuation Is Justified By Fundamental Issues (BRBS)
- Blue Ridge Bankshares Stock Declines Despite Return to Profit in Q2
- Zacks Initiates Coverage of Blue Ridge Bankshares With Outperform Recommendation
- The Zacks Analyst Blog Highlights Philip Morris International, McDonald's, Texas Instruments and Blue Ridge Bankshares
- Top Analyst Reports for Philip Morris, McDonald's & Texas Instruments
- Notice to Long-Term Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE: BRBS); Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); and Virtu Financial Inc. (NYSE: V
- Notice to Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS): Grabar Law Office Investigates Claims on Your Behalf as Securities Fraud Class Action Settles
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Long-Term Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE: BRBS); Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Longterm Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) as Securities Fraud Class Action Settles
Range quotidien
4.23 4.35
Range Annuel
2.66 4.35
- Clôture Précédente
- 4.33
- Ouverture
- 4.34
- Bid
- 4.29
- Ask
- 4.59
- Plus Bas
- 4.23
- Plus Haut
- 4.35
- Volume
- 747
- Changement quotidien
- -0.92%
- Changement Mensuel
- 6.72%
- Changement à 6 Mois
- 31.60%
- Changement Annuel
- 53.21%
20 septembre, samedi