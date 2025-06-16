CotationsSections
Devises / BRBS
BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc

4.29 USD 0.04 (0.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BRBS a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.23 et à un maximum de 4.35.

Suivez la dynamique Blue Ridge Bankshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.23 4.35
Range Annuel
2.66 4.35
Clôture Précédente
4.33
Ouverture
4.34
Bid
4.29
Ask
4.59
Plus Bas
4.23
Plus Haut
4.35
Volume
747
Changement quotidien
-0.92%
Changement Mensuel
6.72%
Changement à 6 Mois
31.60%
Changement Annuel
53.21%
