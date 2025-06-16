Валюты / BRBS
BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc
4.18 USD 0.01 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRBS за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.16, а максимальная — 4.24.
Следите за динамикой Blue Ridge Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRBS
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, AstraZeneca, Shopify and Blue Ridge Bankshares
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- Blue Ridge Bankshares announces $15 million share repurchase program
- Parke Bancorp Offers An Interesting Combination Of Yield And Value (NASDAQ:PKBK)
- Blue Ridge Bankshares: Discounted Valuation Is Justified By Fundamental Issues (BRBS)
- Blue Ridge Bankshares Stock Declines Despite Return to Profit in Q2
- Zacks Initiates Coverage of Blue Ridge Bankshares With Outperform Recommendation
- The Zacks Analyst Blog Highlights Philip Morris International, McDonald's, Texas Instruments and Blue Ridge Bankshares
- Top Analyst Reports for Philip Morris, McDonald's & Texas Instruments
- Notice to Long-Term Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE: BRBS); Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); and Virtu Financial Inc. (NYSE: V
- Notice to Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS): Grabar Law Office Investigates Claims on Your Behalf as Securities Fraud Class Action Settles
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Long-Term Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE: BRBS); Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Longterm Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) as Securities Fraud Class Action Settles
Дневной диапазон
4.16 4.24
Годовой диапазон
2.66 4.24
- Предыдущее закрытие
- 4.19
- Open
- 4.22
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Low
- 4.16
- High
- 4.24
- Объем
- 291
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 3.98%
- 6-месячное изменение
- 28.22%
- Годовое изменение
- 49.29%
